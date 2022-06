PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), por volta dás 11h de domingo, quando abordaram uma caminhonete Iveco DailyCampos (São Paulo-SP) na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante fiscalização foi verificada que o condutor estava com o direito de dirigir suspenso de 11 de dezembro de 2021 até 22 de setembro de 2022, caracterizando crime de trânsito de menor potencial ofensivo. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor, tendo o condutor assinado se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Além do processo criminal, foi lavrada multa de trânsito com conduzir veículo com CNH suspensa, no valor de R$ 880,41 e o veículo ficou retido até apresentação de condutor devidamente habilitado.