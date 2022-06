PRF flagra mulher conduzindo moto sem a CNH

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram no domingo, o dono de uma motocicleta Honda/CG 160, devidamente habilitado, que entregou o comando de sua moto para uma jovem, sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, em Penedo, em Itatiaia.

O flagra ocorreu durante Operação Corpos Christi, onde a PRF observou que a condutora, inabilitada, parou e passou o comando do veículo para o dono da moto que estava na garupa.

Segundo a PRF, foi caracterizado crime de trânsito de menor potencial ofensivo (entregar à direção de veículo a pessoa não habilitada).

O proprietário da motocicleta foi detido, lavrado termo circunstanciado de ocorrência (TCO) em seu desfavor, tendo assinado se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Além do processo criminal, foram aplicadas as devidas multas de trânsito por dirigir sem CNH e entregar direção a pessoa sem CNH, no valor total de R$ 1.760,82. Penas: detenção, de seis meses a um ano, ou multa.