Dez ônibus seguiram viagem com aproximadamente 400 participantes de atividades da Smel e da Smac nesta segunda-feira

Cerca de 400 idosos participantes de atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e de grupos de convivência da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda seguiram viagem em direção ao município de Teresópolis, Região Serrana do estado, na manhã desta segunda-feira (20). Este é o terceiro grupo do projeto “Viva a Melhor Idade”, da prefeitura, de um total de 17 que participarão das viagens até novembro deste ano, com destino ao Hotel Le Canton.

A animação estava estampada no rosto de cada integrante da Melhor Idade durante o embarque em dez ônibus na Praça Sávio Gama, no Aterrado, dentre eles, Sueli Ribeiro Furtado, de 68 anos, moradora do bairro Siderópolis e aluna de ginástica, Yoga e hidromassagem promovidas pela Smel. Participante assídua das viagens, ela conta que é a segunda vez que vai ao hotel em Teresópolis.

“Senti muita falta das atividades, que estavam paradas, e agora retornaram. A saúde melhora mais ainda. Eu gosto de fazer todas as atividades de dança, faço dança de salão, de jazz, e lá vou dançar tudo que tem direito”, contou empolgada, acompanhada das amigas das atividades e companheiras de viagem.

Também viajando pela segunda oportunidade ao município da Região Serrana, Marli Aparecida da Silva Carvalho, 78 anos, diz que não perde uma viagem para a terceira idade em Volta Redonda.

“Viajo desde 2000 e eu senti muita falta, porque a gente acostuma a ir. Melhora a vida da gente, porque tem mais contato com outros amigos de outros polos, é muito bom, a gente se sente outra pessoa”, afirmou Marli, que é moradora do Vila Rica-Tiradentes e praticante de ginástica e alongamento oferecidos pela prefeitura.

Sueli, Marli e todos os outros participantes poderão aproveitar atividades recreativas e de lazer, assim como café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar. A Melhor Idade também vai contar com as atividades e atrações programadas do hotel, como: castelo, baile, parque aquático, entre outras. Até o final do ano, serão 7.800 idosos divididos em 17 grupos, participando do “Viva a Melhor Idade”.

“Os primeiros grupos retornaram felizes, agradecidos e está sendo muito importante a retomada desse projeto pelo prefeito (Antonio Francisco) Neto, resgatando a felicidade, a alegria dos nossos amigos da Melhor Idade, além de promover esporte e saúde a esse grupo. Agradeço ao prefeito e aos professores da Smel, que acompanham nossos idosos e trabalham para que as viagens aconteçam da melhor forma possível”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.