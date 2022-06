Hemonúcleo de Resende pede doações de sangue

Coordenação do serviço teme queda recorrente neste período do ano e ressalta recurso do agendamento para agilizar a doação

O Hemonúcleo de Resende, que atende a demanda dos municípios de Itatiaia, Porto Real e Quatis, além de Resende, está em alerta com a chegada adiantada do clima frio, com as baixas temperaturas recentes na região. Internamente, há uma preocupação em virtude das recorrentes quedas neste período do ano. Para doar é necessário comparecer ao Hemonúcleo, que funciona anexo ao Hospital de Emergência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.

As semanas que precederam o inverno já foram suficientes para preocupar a administração do Hemonúcleo. As doações já começaram a cair e acentuaram a atenção com o estoque, já que, anualmente, este período traz uma queda significativa nas doações, uma vez que há uma indisposição maior com baixas temperaturas. Hoje, o Hemonúcleo tem três tipos sanguíneos estáveis (B positivo e AB positivo e negativo), dois tipos em alerta (O negativo e A positivo) e três em estado crítico (A negativo, O positivo e B negativo).

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, a biomédica Maria Fernanda Aguiar, atualmente o serviço trabalha no limite e a gestão teme uma queda ainda maior em decorrência do frio traga uma situação calamitosa ao Hemonúcleo.

– Não estamos trabalhando com falta total no banco de sangue ainda, mas trabalhamos no limite e precisamos chamar a atenção da população para não chegar em uma situação grave. É compreensível que neste tempo mais frio seja um desafio maior fazer a doação, mas o esforço é um gesto de empatia e amor ao próximo, que pode salvar vidas e fazer a diferença para muitas pessoas. É uma corrente de solidariedade que não pode ter seus elos enfraquecidos neste momento. Contamos com a mobilização da população para formar um estoque robusto neste inverno – comentou a coordenadora.

Maria Fernanda também ressaltou a possibilidade de agendamento da doação, que torna o ato mais dinâmico e fácil: “Quando o doador chega com o horário marcado, ele ganha prioridade na fila e também podemos organizar melhor com antecedência. É bom para todo mundo”, completou

O volume doado, cerca de 450ml, é reposto pelo organismo em até 24h, sendo que as mulheres podem fazer sua doação a cada três meses e os homens a cada dois meses. A coleta é um procedimento rápido e prático, que não toma muito tempo do doador.

Para doar, basta comparecer ao Hemonúcleo com um documento oficial com foto. Além disso, o voluntário não pode estar em jejum, deve estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos, e pesar mais de 50 kg. No caso de jovens com 16 e 17 anos, a doação só pode ser feita mediante a autorização de um responsável. Já no caso dos doadores com mais de 60 anos é necessário que esta não seja sua primeira doação.