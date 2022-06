Policiais militares prenderam na noite de segunda-feira, um suspeito, de 26 anos, e apreenderam um revólver, drogas, após uma ação realizada na Rua Monteiro, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Os agentes chegaram ao local e foram recebidos a tiros. Ninguém foi ferido. Ao todo, cinco suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia, mas somente um ficou preso em flagrante, sendo autuado por tráfico e porte ilegal de arma.

O suspeito que foi preso portava um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas e duas intactas. Outra arma foi arremessada em um matagal e não foi encontrada, segundo os PMs devido à escuridão. Foi apreendida também com ele uma mochila contendo 66 pinos de cocaína, um rádio de comunicação com duas bases e dois carregadores e R$ 34 em espécie.