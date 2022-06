Foi identificado como Júlio Cesar Rodrigues Silva, o homem morto na manhã desta terça-feira, na Rua Duque Antônio de Paiva, no bairro São Domingos, em Barra Mansa.

Júlio, tinha 26 anos, e com passagens pela polícia, suspeito de furtos. A vítima levou cinco tiros, sendo dois na face, um no tórax um no pescoço e na mão esquerda.

A polícia inda não identificou o calibre da arma utilizada no crime.