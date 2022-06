NovaDutra realiza manutanção em viaduto em Barra Mansa

A CCR RioSP inicia no próximo dia 20/06 os serviços de manutenção do viaduto no km 273, em Barra Mansa. Para realizar os trabalhos, será necessário interditar provisoriamente o acesso da via Dutra no km 273, sentido Rio de Janeiro, que dá acesso ao bairro Cotiara. Neste caso, a opção para o motorista que está no sentido Rio de Janeiro é quer retornar para pista sentido São Paulo é utilizar o acesso no km 270, bairro Monte Cristo. No sentido contrário, deve utilizar o próximo retorno para acessar a pista sentido Rio de Janeiro. Durante a execução dos serviços, o tráfego viário embaixo do viaduto irá fluir no sistema PARE E SIGA. Na fase de concretagem, será necessário interditar totalmente o trecho desta via.

Os serviços de manutenção têm previsão de 30 dias. A Concessionária vai sinalizar a região a fim de instruir os motoristas da região. O motorista deve respeitar a sinalização implantada nos trechos em obra e o limite de velocidade ao trafegar pelo local. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser paralisados ou mesmo suspensos.

O trabalho de manutenção de pontes e viadutos é realizado constantemente pelas equipes de engenharia da Concessionária que faz a vistoria das estruturas da rodovia.