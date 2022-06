Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Rosa 2, em Valença

Policiais militares receberam denúncias na no início da tarde desta terça-feira, por volta das 13 horas, sobre três suspeitos, um jovem, de 18 anos, e dois adolescentes, de 16 e 15 anos, que estariam traficando na porta do bloco 24, no Cambota, bairro Santa Rosa 2, em Valença.

Os agentes foram até o local e surpreenderam os suspeitos, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, após buscas nas proximidades os agentes encontraram quatro sacolés contando oito pinos de cocaína.

Os suspeitos foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Valença. Os dois menores foram levados com a presença dos responsáveis.