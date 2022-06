Programa Diversão em Cena chega a Barra Mansa e Resende 

Releitura do clássico infantil conta com realização da Cia Voir de Teatro

A 12ª edição do programa Diversão em Cena continua em Barra Mansa e Resende com apresentação do clássico infantil “João e o Pé de Feijão – O Guarda histórias”. O espetáculo se apresenta no dia 24 de junho (sexta-feira), às 19h, na Fazenda da Posse, em Barra Mansa e no dia 25 de junho (sábado), às 18h, no Parque das Àguas, em Resende. A apresentação é gratuita e tem classificação livre.

A peça acompanha a menina Lucy, que está andando por todos os cômodos da casa em busca de seu gatinho e encontra Philip procurando a chave de um velho guarda-roupas. O que Lucy não sabe é que o guarda-roupas não é somente um móvel, mas um “guarda-histórias” e que pode levá-la a viver aventuras incríveis. A primeira história é o famoso conto João e o pé de feijão.

João é um garoto que vive com sua mãe num casebre. Eles enfrentam dificuldades financeiras e precisam vender tudo o que têm, incluindo a melhor amiga de João, uma vaquinha chamada Leiteira. No caminho até a feira da cidade, João é abordado por um ancião que oferece como pagamento pela vaquinha, alguns feijões que diz serem mágicos.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo “O Guarda Histórias – João e o Pé de Feijão” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Sobre a Fundação ArcelorMittal – Criada em 1988, a Fundação ArcelorMittal atua com o propósito de transformar a vida das pessoas de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos. A Fundação atua em três eixos prioritários: Educação, Cultura e Esporte.

Na área de Cultura, a Fundação atua principalmente no campo da formação e de democratização do acesso às artes. Em 33 anos de atuação, mais de 10 milhões de pessoas foram atendidas pelas iniciativas promovidas pela Fundação ArcelorMittal. Saiba mais em: www.famb.org.br

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

“O Guarda Histórias – João e o pé de feijão”

Data em Barra Mansa: 24 de junho (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Fazenda da Posse – Barra Mansa RJ

Classificação: Livre

Preço: Gratuito

Data em Resende: 25 de junho (sábado)

Horário: 18h

Local: Parque das Águas – Resende RJ

Classificação: Livre

Preço: Gratuito

FICHA TÉCNICA

Elenco: Natália Foschini e Fabrício Molinágil

Operador de Som: Eduardo Gabriel

Operador de Luz: Isaias Neri

Voz do Gigante: Vandson Paiva

Preparação de Atores: Fernando Marianno

Trilha Sonora: Elton Towersey

Produtor Executivo: Arthur Maia

Coordenador de Produção: Jardel Romão

Direção Geral: Max Oliveira

Realização: CIA VOIR DE TEATRO

Produção: DESPERTAR PRODUÇÕES