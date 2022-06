Funerária Municipal de Volta Redonda recebe três veículos novos

Utilitários serão usados no translado de corpos e se unem à frota do departamento para dar mais agilidade ao serviço

O Departamento Funerário da Prefeitura de Volta Redonda, ligado à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), recebeu nesta terça-feira, 21, três veículos zero quilômetro para atender à população. Os furgões da marca Citroen, modelo Jumpy, serão usados no translado de corpos, comportando até quatro urnas cada, e somam-se à frota de trabalho da funerária, que conta ainda com duas peruas e dois utilitários leves.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que a aquisição dos novos veículos faz parte do trabalho de reestruturação do serviço, iniciado ainda em 2021, com a revitalização da sede da Funerária e das capelas mortuárias, além de nova licitação para fornecimento de flores e urnas. “Os veículos foram adquiridos com recursos próprios da prefeitura, além de verba de emenda parlamentar do deputado federal Antônio Furtado, a quem agradeço pelo apoio ao município”, falou o prefeito.

De acordo com diretor do Departamento Funerário, Paulo Afonso da Silva, a Funerária Municipal funciona dia e noite, por 24 horas, na Rua Mário César Di Biase, s/n, no bairro Aterrado. em sistema de plantão. É oferecido serviço de remoção do corpo, tanto em casa, como no hospital, e preparação da urna com ornamentação com flores. O translado dentro do município tem preço único e para fora do município o preço é calculado pela quilometragem.

O diretor ressalta, no entanto, que nenhuma família de baixa renda tem custos com os serviços, de acordo com avaliação do setor de serviço social do município. “Nós realizamos o serviço, e o munícipe tem de quinze a trinta dias para requerer a isenção por meio do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo de sua residência”, informou Paulo Afonso. Secom/PMVR – Fotos de divulgação