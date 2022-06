Obras de unidades de Saúde avançam em Volta Redonda

UBSF Santa Cruz está recebendo revestimento, enquanto prédio que receberá atendimento da UPA Santo Agostinho passa por finalização

As equipes que atuam na obra da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Guanahyro Ferreira Netto, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, iniciaram a colocação dos revestimentos da parte interna da unidade. Está prevista toda a reforma geral do prédio com investimento de R$ R$1.033.088,68, e os trabalhos estão previstos para serem concluídos no segundo semestre.

“Além do revestimento, estão sendo feitos serviços elétricos, montagem de eletrocalhas para os equipamentos de informática, preparação para forro e para pintura, além de término dos serviços de hidráulica, esgoto, águas pluviais, e arremates de emboço”, explicou a arquiteta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Luisa Dias.

A cobertura da unidade já foi concluída e a obra prevê ainda a informatização e climatização do ambiente, priorizando a circulação do ar e de pessoas, a ampliação da central de esterilização e um abrigo para resíduos sólidos.

A UBSF do Santa Cruz atende cerca de 12 mil pessoas, recebendo também a população dos bairros Santa Rita do Zarur, Voldac, Ingá I e II, além de outras localidades próximas. Após a reforma, moradores poderão contar com a cobertura de quatro equipes de estratégia de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários.

Atendimento UPA Santo Agostinho

A secretaria de Infraestrutura (SMI) está concluindo a parte civil da obra de adequação de um dos andares do prédio da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), cedido à prefeitura para receber temporariamente os usuários da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, durante a reforma da unidade. A secretaria também já concluiu a construção da rampa de acesso ao prédio, que fica ao lado da UPA.

“Toda a parte da construção civil, como levantamento de paredes, está praticamente pronta. Estamos avançando na área de marcenaria, como colocação de portas e caixonetes, concluindo a parte de esgoto e água, instalação de corrimão, limpeza, e já vamos iniciar a construção da base para equipamentos de oxigênio, lavagem do espaço e realizar a pintura. A previsão é que esse trabalho seja concluído até esta sexta-feira”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Com R$ 1,9 milhão em recursos já liberados pelo Governo do Estado, a UPA Santo Agostinho será totalmente reformada e ampliada. O objetivo é organizar os fluxos para melhor atendimento aos pacientes e seus familiares, e melhor condição de trabalho aos funcionários. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.