Qualificação profissional ajuda na reinserção dos participantes no mercado de trabalho

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), realizou na manhã dessa quarta-feira, 22, no Clube Comercial, a cerimônia de conclusão do “Cidadão VR”. O projeto ofertou qualificação profissional e escolaridade para pessoas em situação de rua, atendidas pelo Centro Pop e pelo Abrigo Municipal Seu Nadin. Dezessete alunos que participaram da iniciativa receberam os certificados durante a cerimônia.

O formando Maurício dos Santos, que foi o orador da turma, agradeceu a oportunidade de participar do projeto.

“Antes de me inscrever nesse projeto, eu estava numa fase muito difícil e passando por uma depressão. Quando surgiu essa oportunidade, eu abracei. No início pensei em desistir do curso, mas com a ajuda de toda equipe do Centro Pop, do abrigo e do CQP, consegui chegar até aqui. Há muitos anos eu não me sentia acolhido, não ganhava um abraço. Hoje estou comemorando essa mudança de vida, com a cabeça diferente e com perspectiva de trabalho. É uma vitória e tanto”, contou Maurício.

Os cursos de qualificação profissional para pintor predial, pedreiro de acabamento e pedreiro de alvenaria tiveram a duração de três meses e as aulas foram ministradas no Centro de Qualificação Profissional (CQP), no bairro Aero Clube.

Já a escolaridade dos participantes foi estruturada com aulas de nivelamento para classificação e inserção dos alunos nas escolas do município, que oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA), proporcionando a eles continuidade e conclusão dos estudos.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, agradeceu a parceria da SME e Fevre que tornou possível a realização do projeto.

“Quero agradecer a todos que participaram desse projeto tão importante para a nossa cidade, pois através dele estamos resgatando a cidadania e promovendo a reinserção deles no mercado de trabalho. Desejo a todos os formandos uma vida nova e feliz”, disse a secretária.

A diretora do DPES (Departamento de Proteção Social Especial), responsável pelo Cidadão VR, Denise Alves de Carvalho, destacou que o projeto oportuniza o conhecimento, a inclusão social e dignidade aos cidadãos.

“Quero agradecer a parceria de todos dizer que estamos muito felizes em disponibilizar todos os nossos equipamentos para a melhoria de vida dos nossos munícipes. Queremos todos os usuários que participaram dessa inédita capacitação, onde tivemos a educação e a qualificação profissional juntas”, disse a diretora.

Cidadão VR

Durante a realização do projeto, no período da manhã foram realizadas as aulas da Educação para Jovens e Adultos (EJA), que serviram como preparação para continuidade dos estudos dos alunos. Após a finalização do EJA, 12 deles vão iniciar os estudos na Escola Municipal Júlio Caruso. No período da tarde eles participaram dos cursos de qualificação profissional de pintor predial, pedreiro de acabamento e pedreiro de alvenaria.

Durante os meses de duração dos cursos, a Smac forneceu subsídio financeiro no valor de meio salário-mínimo para aqueles que estavam fazendo o EJA e a qualificação profissional. Já para os alunos que participaram somente dos cursos de qualificação profissional, o valor era de um quarto do salário-mínimo. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.