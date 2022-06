Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de terça-feira, por volta das 23,25min, quando receberam informações do comando sobre um carro, VW Gol 1000 (branco) que estava abandonado na Rua Ari Fontenele, no bairro Estamparia, em Barra Mansa.

No local, os agentes constataram que se tratava de um carro que havia sido roubado no dia anterior. Ele estava com as portas abertas e sem as placas. O registro de recuperação de veículo foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.