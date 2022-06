PRF apreende mercadoria pirata do Paraguai

A equipe do GPT (Grupo de Patrulhamento Tático) estava em ronda realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), por volta dás 16 horas desta quarta-feira, dia 22, quando teve a atenção voltada para um veículo I/Fiat Cronos 1.3, com placas de Belo Horizonte (MG), na altura do km 281 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa,

No veículo havia três ocupantes quando abordado e muitas bagagens. Os ocupantes informaram que o veículo era locado, que vinham de Cidad del Lest, no Paraguai, onde compraram as mercadorias para revenda no Rio de Janeiro. Eles não portavam qualquer documentação fiscal dos produtos.

Além disso, ao ser verificado o tipo de mercadoria que levavam foi constatado haver mercadorias piratas, como 100 casacos imitação da marca Lacoste, 15 frascos de perfumes imitação de marcas famosas, um Hoverboard, um iPhone 8 plus.

Diante dos fatos, os três homens (condutor de 47 anos e os passageiros ambos de 33 anos) foram detidos por estarem com mercadorias sem nota fiscal e mercadorias piratas, sendo a ocorrência apresentada na 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para os procedimentos cabíveis.