PRF apreende semirreboque adulterado, na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização de veículos relativa à Operação Égide, por volta das 14 horas, quando abordou um veículo Scania com placa de Alfredo Chaves (ES), no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo estava atrelado ao semirreboque com placa de Serra (ES). Em uma inspeção veicular minuciosa foi constatado adulteração da numeração do chassi. Desta forma, o condutor foi detido e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa, por adulteração de sinal identificador de veículo. O condutor alegou ser apenas funcionário da empresa proprietária do veículo e não saber nada sobre a, procedência do mesmo.