PRF flagra condutora com veículo por apropriação indébita 

A equipe da PRF estava em deslocamento na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, em Volta Redonda, por volta das 17 horas desta quarta-feira, quando observou um veículo Fiat Uno Attractive 1.0, prata, com placa de Belo Horizonte (MG) que agiu de forma suspeita ao avistar a viatura policial, entrando repentinamente em um posto de combustível.

Os agentes suspeitaram a atitude da condutora e fizeram a abordagem. O veículo estava em nome de uma locadora de veículos e era conduzido por uma mulher, de 30 anos. Ela alegou que havia locado o veículo em seu nome desde maio.

Em consulta aos sistemas foi constatado haver um registro de apropriação indébita desde 1º de junho de 2022. Em contato com um representante da referida locadora foi confirmado que não havia qualquer contrato de locação realizado em nome da mulher e que havia registro de apropriação indébita do veículo em vigor. A ocorrência foi encaminhada para a 93ª DP, de Volta Redonda para os procedimentos cabíveis e registrar a recuperação do veículo.

PENA

A mulher foi detida com base no artigo 168 do CP – Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa.