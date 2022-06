A antecipação é uma espécie de empréstimo opcional, só que sem juros; objetivo do deputado é ajudar famílias a enfrentarem as dificuldades financeiras

Diante da dificuldade em aprovar o 14º salário, o deputado federal Delegado Antonio Furtado apresentou uma alternativa, desta vez mais abrangente, para que aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos federais, beneficiários do BPC/LOAS e de programadas sociais, possam solicitar no mês de janeiro o adiantamento do valor correspondente a uma renda mensal. A concessão do pagamento em dobro está exposta no Projeto de Lei nº 809/2022. A proposta prevê que o montante adiantado deve ser restituído até dezembro do mesmo ano, por meio do desconto de 11 parcelas iguais e sucessivas, incluindo o 13º salário. O parlamentar explicou que a antecipação é uma espécie de empréstimo opcional, só que sem juros.

Furtado se encontrou esta semana com o relator do projeto, deputado Mauro Nazif, e com o idealizador da proposta, o advogado tributarista Sandro Lúcio Gonçalves, que também é o autor da ideia legislativa que estabelece o 14º salário. Nazif reafirmou seu apoio total ao PL, adiantando que o seu parecer será favorável e acrescentando que o pagamento em dobro é uma forma de garantir justiça social. O relator ainda parabenizou Furtado pela iniciativa, destacando que lutar para que aposentados e pensionistas tenham uma vida melhor, é uma bandeira admirável.

O advogado Sandro Gonçalves classificou a proposta como mais um trabalho bem feito em favor de aposentados e pensionistas.

– Muitas pessoas falam mal dos políticos e acabam generalizando alguns problemas. Aprendi que existem aqui, na Câmara Federal, muitas pessoas boas, bem intencionadas, que pensam como nós, e que buscam trabalhar de verdade, com seriedade e de forma coletiva – completou.

Para o autor do “pagamento em dobro”, deputado Antonio Furtado, a proposta foi apresentada para auxiliar os brasileiros a enfrentar as dificuldades financeiras do início do ano, devido a gastos extras, como o pagamento de IPVA, IPTU, matrículas e materiais escolares.

– Esse projeto é abrangente, aplicável à boa parte da população brasileira. Fico muito feliz por poder entregar à população, com o apoio de parceiros, um projeto que visa apenas ajudar as pessoas. A ideia é fortalecer a renda das famílias, para que possam iniciar o ano sem se afundar em dívidas. Só há sentido em ser o representante do povo, se nós trabalharmos para o povo – concluiu o deputado.Assessoria de Imprensa/Natacha Prado