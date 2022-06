Secretária de Educação está internada na Unimed

A secretária de Educação de Volta Redonda, Tetê Gonçalves, está internada há cerca de duas semanas no Hospital da Unimed, no bairro Jardim Belvedere. Segundo informações de pessoas próximas, desde a última segunda-feira (20) ela está no CTI (Centro de Terapia Intensiva). Até o momento, não foi divulgado oficialmente o que levou à internação da secretária.

Tetê exerce pela segunda vez o cargo em governo do prefeito Antônio Francisco Neto – que esta semana também a passou a trabalhar em casa depois de testar positivo para Covid-19. A secretária é irmã do ex-deputado estadual Nelson Gonçalves. (Foto: Reprodução Facebook)