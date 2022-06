VR: Preso idoso condenado por agredir ex-namorada há 8 anos

A Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Volta Redonda prendeu, nesta quarta-feira, dia 22, um idoso de 65 anos, condenado por agredir uma ex-namorada em 2014. Os agentes da Deam cumpriram o mandado de prisão condenatória por lesão corporal expedido pelo Jecrim (Juizado Especial Criminal).

Os fatos ocorreram na tarde de 3 de março de 2014 na Rua B, no bairro Coqueiros. A vítima – cuja idade não foi confirmada, mas que teria cerca de 40 anos à época, segundo a Deam – foi puxada pelos cabelos e, em seguida, atacada com tapas, socos e chutes. Segundo ela relatou perante à Justiça na ocasião, o ex-namorado, então com 57 anos, teria bebido, reagindo por ciúmes ao vê-la na rua conversando com amigas.

A mulher foi atingida no peito, nas pernas, costas e na barriga. Ela precisou ser levada de ambulância ao Hospital São João Batista. O exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) comprovou lesões num dos olhos e na boca, além de “hematomas volumosos” no rosto, queixo, pescoço, virilha e na parte superior da coxa.

O acusado chegou a ser preso preventivamente dias depois da agressão, mas a medida foi revogada pela Justiça. No entanto, ele não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Sua defesa alegou que ele agiu em legítima defesa, tese que não foi aceita pelo juiz do caso.

A prisão do condenado ocorreu na Avenida Paulo Erley Alves Abrantes, em Três Poços. Segundo consta no processo, a mulher já faleceu – o que não teve relação com o caso. Não foi possível confirmar quando ocorreu o falecimento – o que não consta também no processo, onde se encontra um despacho do juiz Alexandre Rodrigues de Oliveira, do dia 9 de maio último, requisitando ao cartório de registro civil uma segunda via da certidão de óbito da vítima.

Matéria: Fernando Pedrosa – Foco Regional