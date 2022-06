A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda comemora neste dia 24, o Dia de São João, com o Baile do Arraiá, no auditório da sua sede em frente a Praça Pandiá Calógeras, no final da Rua 33, na Vila Santa Cecilia, em Volta Redonda.

O baile com o grupo Forró Pé Quente começa às 20 horas.

Associado, com a carteirinha, não paga entrada. Ingresso masculino para não associados custa 15 reais e feminino, 10 reais.