Jari lança pré-candidatura a deputado estadual neste sábado

Vereador de Volta Redonda recebe convidados e políticos do PSB no Clube de Bocha, na Vila Santa Cecília

O vereador de Volta Redonda, Jari de Oliveira, fará neste sábado, dia 25, o lançamento oficial de sua pré-candidatura a deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro para o pleito de outubro de 2022. O evento será às 10h, no Clube de Bocha, na Vila Santa Cecília, na entrada para o Zoológico Municipal. O parlamentar vai receber convidados e políticos do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

“A participação popular é marca da minha atuação no legislativo. Nos três mandatos como vereador de Volta Redonda e nos três meses como deputado estadual do Rio estive ao lado das pessoas. Por isso, é fundamental conversar com elas sobre a decisão de ser pré-candidato à Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) para as próximas eleições. Tenho certeza que será uma caminhada bonita com propostas e muito diálogo com a população”, falou Jari.

Grandes nomes do cenário político nacional e estadual confirmaram presença no lançamento da pré-candidatura de Jari à Alerj. Entre eles, os deputados federais Alessandro Molon e Marcelo Freixo; e os deputados estaduais do Rio de Janeiro Waldeck Carneiro e Renan Ferreirinha.