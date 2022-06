Unidades, que serão entregues ainda este ano, vão beneficiar moradores dos bairros Jardim Cidade do Aço e Ponte Alta

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), está construindo mais dois Centros de Referência da Assistência Social (Cras). As unidades, que ficam nos bairros Ponte Alta e Jardim Cidade do Aço, deverão ser entregues em setembro deste ano para a população.

Compostos por salão de atividades, recepção, salas para as oficinas do Serviço de Convivência e Produção Inclusiva, banheiros com acessibilidade e cozinha, os novos espaços estão sendo construídos através de um convênio com a Caixa Econômica Federal e vão beneficiar cerca de 5 mil famílias. Com a inauguração dessas unidades, Volta Redonda passa a contar com 35 Cras, beneficiando mais de 40 mil famílias.

Nas unidades dos Cras, as famílias podem fazer seu registro no Cadastro Único para programas do Governo Federal. As unidades oferecem ainda o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), iniciativa que envolve ações como atendimentos às famílias, visitas domiciliares, orientações e encaminhamento a outros serviços do Governo Federal, como os de saúde e educação.

Além disso, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, os cidadãos podem participar de atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, de acordo com a faixa etária.

Nos Cras também é possível fazer concessão de benefícios, através de avaliação técnica, e promover oficinas de Inclusão Produtiva e Inclusão Digital, além do encaminhamento para a rede socioassistencial e demais órgãos públicos.

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, Volta Redonda conta com uma rede ampla da assistência social, que vem sendo ampliada com a reabertura dessas unidades do Cras.

“Desde o ano passado, a administração municipal vem retomando os atendimentos da assistência social para a população. O avanço do social já é realidade no nosso município. Estamos voltando a ser referência no país. Os moradores de Volta Redonda merecem”, disse a secretária.

Avanços no social

Além de todos esses Cras, a prefeitura de Volta Redonda já reformou, criou e reabriu espaços como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Inclusão Produtiva (CIP), Centro Pop, Albergue Seu Nadim, Residências Inclusivas, Restaurante Popular, Fábricas de Fraldas, quiosques do Mercado Popular, Centros de Convivência, Centro Dia para Idosos, Centro de Alzheimer Synval Santos, Centro de Educação e Produção Alimentar (CEPA) São Sebastião, Centro Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência, além de promover o retorno de mais de 60 Grupos de Convivência da Terceira Idade.

Secom/PMVR