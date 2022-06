PRF apreende veículo com mandado busca e apreensão, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram no final da madrugada desta quinta-feira, por volta das 5 horas, um Nissan Kicks, com placa de São Paulo, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

No veículo estavam dois homens, de 40 e 39 anos, ambos, sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Durante fiscalização e consulta nos sistemas disponíveis foi verificado que havia um Mandado de Busca e Apreensão para o veículo, emitido pelo Tribunal de Justiça de SP, 1ª Vara de São Bernardo do Campo.

O proprietário do veículo, de 39 anos, alegou que havia adquirido o veículo de um primo realizando a troca por outros dois veículos, desconhecendo a restrição do automóvel. A ocorrência foi apresentada na 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia.

Na delegacia ficou entendido de que se tratava de uma de medida administrativa. O foi removido para o pátio contratado. Os dois homens foram liberados.