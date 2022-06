Projeto de culinária gratuito, em parceria com a rede Bramil, ensina técnicas para geração de renda

A Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda (SMDH), em parceria com a rede de Supermercados Bramil, deu início neste mês às aulas do “Cozinhas Mil”. O projeto, que consiste em aulas de culinária, possibilita aprender técnicas que podem ser empregadas para gerar renda extra às moradoras do município.

No total serão quatro aulas, a terceira foi promovida nessa terça-feira (21) na sede da SMDH, no bairro Nossa Senhora das Graças, ensinando às mulheres inscritas no curso gratuito, como fazer bolo de milho, pé de moça, massa amanteigada, massa chiffon de chocolate e brigadeiro base.

O projeto tem por finalidade empoderar as mulheres a buscar rendas alternativas, tirando o máximo de rendimentos de produtos encontrados na rede de supermercados, podendo assim começar como empreendedoras, donas do próprio negócio.

O último encontro será promovido na próxima terça-feira, dia 28, com a aula de salgados. Na aula inaugural, as alunas aprenderam a fazer nhoque de abóbora.

A cheff do curso desta semana, Jiulia Ribeiro, da rede de supermercados, destacou a importância do projeto que existe há mais de 10 anos no Brasil.

“A ideia surgiu para fazer uma maior aproximação dos clientes com a empresa, criando uma responsabilidade social com a necessidade de ensinar a tirar o máximo dos nossos produtos mais rentáveis, com preços mais em conta. E com o passar do tempo, vimos esta necessidade de ensinar como uma nova fonte de renda extra para as nossas consumidoras e clientes” afirmou Jiulia.

As mulheres que participam do curso não pouparam elogios sobre o que aprenderam, agradecendo à secretaria e à empresa parceira:

“Ótimo. Muito bom e bem organizado. A secretaria e as instrutoras estão de parabéns, porque é outro campo para gerar rendas às famílias, aprendendo a fazer esses bolos”, disse Gina Giffoni Fernandes.

Outra aluna do curso, Roberta Braga, que trabalha na Fábrica de Fraldas da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), comentou: “Muito interessante, porque a maioria das mulheres que são donas de casa querem sempre aprender algo mais, conhecer as receitas, as medidas corretas. Aprendi bastante”, disse.

A secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda, Glória Amorim, que vem prestigiando as aulas do curso, lembrou que o aprendizado abre uma porta no mercado para as mulheres.

“O projeto ajuda as mulheres a buscarem uma autonomia financeira, melhorando a renda familiar. Na próxima aula, a última que encerra o curso que vai certificar as participantes, haverá aula de salgados”, comentou.

Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR