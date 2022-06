Policiais militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado estavam em patrulhamento quando foram surpreendidos por oito suspeitos na Rua Multirão, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

Os suspeitos começaram a atirar e houve revide por parte dos policiais. Os suspeitos fugiram entrando por becos. Durante varredura pelo local, os agentes encontraram um suspeito, de 19 anos, já sem vida. Ao lado dele havia uma pistola, um rádio comunicador, um celular e um carregador de pistola.

Ainda nas buscas, os policiais encontraram outros três suspeitos com um rádio comunicador, 56 munições de calibre 380, 60 pinos de cocaína, 42 tiras de maconha, dois rádios de comunicação e uma folha com anotações do tráfico. A perícia foi acionada para o local do confronto e o trio foi levado à delegacia. (Foto: Polícia Militar)