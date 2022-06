Grupo que participa do curso de Língua Portuguesa Através de Narrativas esteve no corredor cultural urbano, no Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado

Alunos do curso de Língua Portuguesa Através de Narrativas, oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), participaram nesta sexta-feira (24) de uma aula ao ar livre. A atividade aconteceu no corredor cultural urbano, que fica no Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, ao bairro Aterrado. A aula inclusiva ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

Acompanhados da professora Sandra Duarte, do professor e intérprete de Libras, João Paulo Araújo, e da coordenadora do projeto, Eliete Guimarães Vasques, os 15 alunos conheceram um pouco da história de Volta Redonda através das fotografias que fazem parte da galeria de arte a céu aberto.

Eliete destacou que durante as aulas de Língua Portuguesa, percebeu-se que os estudantes não conheciam a história de Volta Redonda e por isso foi importante a realização da atividade.

“Para os surdos é muito importante ter atividades com auxílio das imagens, porque dessa forma eles conseguem assimilar e aprender. E por meio das fotos do corredor cultural urbano e a língua de sinais eles vão conseguir entender a história de Volta Redonda”, afirmou.

Entre as narrativas utilizadas durante o curso – que vai até o mês de dezembro deste ano – estão as verbais, como os textos que as pessoas dizem, ou físicas, como jornais, cartas ou livros de histórias. Fotos: Divulgação/Secom PMVR