Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu numa troca de tiros com policiais militares na noite de quinta-feira, na Rua das Bromélias no bairro Bracuhy, em Angra dos Reis.

Uma denúncia sobre o tráfico de drogas levou os policiais até o bairro. Quando chegaram foram recebidos à tiros. Houve revide e após o cessar fogo um homem foi encontrado caído ao chão e ao seu lado uma pistola nove milímetros. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal da Japuíba, em Angra dos Reis.

Segundo os agentes, o suspeito seria um dos líderes do tráfico no bairro Bracuhy.