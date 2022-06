Jovem é apreendido com drogas em Valença

Um jovem, de 22 anos, foi apreendido no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 14h30min, com quatro sacolés de cocaína, uma embalagem com saquinhos de sacolés e R$ 25,00, na Rua Eurico Lengruber, no Parque Pentagna, em Valença (RJ).

Uma denúncia anônima levou os agentes até a residência do suspeito onde foram encontradas as drogas. No local os agentes foram autorizados a entrar. O suspeito tinha pelo corpo várias escoriações em consequência de tombo de moto.

O suspeito deu um soco na janela do seu quarto e os policiais decidiram usar as algemas. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Valença, onde foi feito a ocorrência Policial.