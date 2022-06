Obras na Policlínica da Mulher de Volta Redonda entram em nova fase

Trabalho é fiscalizado pelas secretarias municipais de Infraestrutura (SMI) e de Saúde (SMS), com previsão para ser concluído em mais cinco meses

As obras na Policlínica da Mulher de Volta Redonda, no bairro Aterrado, entraram em uma nova fase. Os serviços que começaram no último dia 24 de maio chegaram à etapa de instalação hidráulica, com conexão da rede de água e esgoto. As intervenções no espaço visam melhorar a estrutura física, proporcionando ganhos na infraestrutura, com objetivo de retomar os atendimentos da população. O valor do investimento é de cerca de R$ 1,1 milhão.

A unidade sofria com infiltrações e pisos desgastados, o que vem sendo corrigido nesta intervenção. Atualmente, as equipes de trabalho estão traçando no piso a passagem das instalações hidráulicas e de esgoto. A previsão é que as obras durem mais cinco meses. Todo o serviço está sendo fiscalizado pela secretarias municipais de Infraestrutura (SMI) e de Saúde (SMS).

A Policlínica da Mulher foi inaugurada há 16 anos e é tida como uma unidade de referência na Rede de Atenção à Saúde de Volta Redonda. No local são realizadas consultas especializadas, procedimentos de diagnose específicos à saúde integral da mulher.

Com a obra, a unidade será totalmente reformada, com os ambientes sendo readequados. O piso trocado, assim como as instalações elétricas e hidráulicas. Um novo sistema de ar-condicionado será colocado, o que vai garantir a renovação do ar no ambiente. Haverá ainda a troca dos revestimentos das paredes e louças, reforma dos banheiros e sanitários, e de toda a fachada com construção de novas rampas de acesso, com pintura das paredes internas e externas.

Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR