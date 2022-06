Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Rosa 2

Policiais militares receberam denúncia sobre o trafico de drogas que estaria sendo praticado por um rapaz, de 27 anos, em sua residência, na Rua dos Bombeiros, no bairro Santa Rosa 2, em Valença.

Os agentes foram até o local e receberam autorização da irmã do suspeito para a entrada na residência. No quarto do suspeito os agentes encontraram na sapateira 49 pinos de epeenderf, uma sacola contendo 24 tiras de erva seca prensada e R$ 150,00.

Em cima da cama foram encontrados dois celulares um Samsung e outro Positivo. Embaixo da cama foi encontrada uma bolsa da marca Adidas contendo 15 tabletes de erva seca prensada e R$108,00 reais em espécie.

A jovem contou que o material seria de seu irmão, de 27 anos. O dinheiro e os celulares ficaram apreendidos na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.