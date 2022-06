Desenvolve RJ: Volta Redonda recebe feira de negócios em julho

Evento é uma realização da Fecomércio RJ, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Prefeitura apoia iniciativa

Volta Redonda recebe nos dias 1º, 2 e 3 de julho o Desenvolve RJ, feira de negócios realizada pela Fecomércio RJ (Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro) e pelo Senac RJ, com apoio do Sebrae RJ e parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. O evento acontecerá no Clube dos Funcionários da CSN, das 13h às 22h, e tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). A entrada é gratuita.

Durante o evento, representantes de diferentes setores poderão trocar experiências, vender diretamente aos consumidores, fechar parcerias e conhecer novidades do mercado. A programação também conta com palestras promovidas pelo Senac RJ, todas trazendo temas que contribuem para que as empresas de bens e serviços possam divulgar melhor suas marcas e conquistar novos negócios. E o consumidor não ficará de fora, com a presença de estandes de várias empresas, mostrando e vendendo seus produtos.

“Essa é uma grande oportunidade para aquecer o comércio local e da região”, disse o vice-presidente da Fecomércio RJ e diretor de Produtos e Atendimento do Sebrae RJ, Júlio César Rezende.

O Desenvolve RJ também vai acontecer em Macaé, nos dias 29, 30 e 31 de julho, no Parque de Exposições.