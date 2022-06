Um homem identificado como sendo Willians Fontoura de Menezes, que no dia 16 deste mês completou 42 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado, na Rua 22, nas proximidades do Posto de Saúde, do bairro Jardim das Acácias, em Porto Real.

O ferido, de 33 anos, foi socorrido no Hospital Municipal São Francisco de Assis com um tiro nas nádegas. Com várias anotações criminais, ele ainda deverá ser ouvido pela polícia.

A companheira de Willians contou aos policiais militares que estava na casa de um amigo, tendo pedido a ele que fosse busca-la. Pouco depois, ela recebeu a notícia de que ele havia sido assassinado.

No local do crime, a perícia da Polícia Civil recolheu 11 estojos de calibre 380 e 13 de calibre 40.