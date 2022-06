O prefeito de Volta Redonda Antonio Francisco Neto anunciou nas redes sociais que se recuperou da Covid-19. De repouso desde segunda-feira (20), Neto comemorou o resultado negativo de um teste realizado neste sábado (25).

“Gente, fiz o teste de Covid-19 hoje e deu negativo. Mesmo com muitas comorbidades, passei por esta. Tenho certeza que duas coisas me ajudaram: as vacinas e a torcida de vocês. Obrigado pelo carinho”, publicou.

Na segunda-feira, a prefeitura informou que o prefeito estava infectado com a doença e que estava despachando os documentos de casa, de onde trabalhará até o fim do período de isolamento.