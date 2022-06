Barra Mansa vence e garante classificação à semifinal do Estadual

Na tarde deste domingo (26/6), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube conquistou uma vitória importantíssima ao vencer a equipe do Campos por 1 a 0 e se classificar para a fase semifinal do Campeonato Carioca (Série B2). Em partida realizada no Estádio Leão do Sul, Baré foi o autor do gol que definiu a classificação para o time barra-mansense.

O primeiro tempo começou com o Barra Mansa ocupando mais o seu campo ofensivo. Aos 3 minutos, Peutrick fez boa jogada pela direita e cruzou para Baré cabecear à direita do goleiro campista. Aos 6, o Campos levou perigo em falta cobrada na área e Caio Garcia cabeceando para defesa de Marcelo. Aos 9, o o time barra-mansense chegou bem com MT, que recebeu pela esquerda, tirou do marcador e chutou de fora da área para defesa tranquila do arqueiro de Campos. Aos 19, foi a vez de Peutrick realizar boa cobrança de falta para a área, que Carlão cabeceou preciso para o gol, mas Guilherme se esticou e espalmou para escanteio. Aos 28, Bruno fez boa cobrança de falta para Campos ao bater forte e rasteiro e obrigando o arqueiro Marcelo defendeu. Aos 30, o time campista teve sua melhor oportunidade da partida, quando o defensor do Barra Mansa bobeou, foi desarmado e a bola sobrou para o atacante chutar e acertar a trave, obrigando o zagueiro Caio Joberto tirar a bola para longe. Aos 36, MT fez boa jogada para a equipe barra-mansense, passou pelo marcador e chutou a bola, que bateu na defesa e foi para escanteio. Aos 39, o Campos promoveu um bom ataque, quando Pedro Alves recebeu pela direita e chutou rasteiro para fora. Placar final da primeira etapa: 0 a 0.

O segundo tempo começou com o Barra Mansa melhor. Aos 3 minutos, o atacante Baré recebeu na entrada da área e chutou pra fora. Aos 10, Vianna cobrou e escanteio fechado e obrigou o goleiro campista a tirar de qualquer jeito. Aos 24, Baré faz boa jogada, toca pra Carlão que chuta e o goleiro do Campos faz ótima defesa. Aos 33, o goleiro Guilherme cobra mal o tira de meta, a bola sobra para Peutrick, que passa para Baré entrar na área e chutar certeiro para o fundo do gol. Barra Mansa 1 a 0. Aos 38, o Campos cobra bem a falta e o goleiro Marcelo se estica para espalmar a bola. Aos 39, o time campista faz boa cobrança de escanteio e o goleiro Marcelo defende o cabeceio do atacante adversário. Aos 45, Pedro faz boa jogada pela esquerda, cruza e Viana bate de primeira, obrigando o goleiro campista a fazer bela defesa. Placar final: 1 a 0 para o Barra Mansa.

Com a classificação, o sub-20 do Barra Mansa se classificou em terceiro lugar e, diante disso, volta a campo no próximo domingo (3/7) para enfrentar a equipe do Goytacaz, às 15h, no Estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca (Série B2).

26/6/2022 | Barra Mansa 1×0 Campos

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio Leão do Sul | Árbitro: Augusto César Rodrigues Jerônimo | Gols: Baré | Barra Mansa: Marcelo; Vianna, Caio Joberto, Cauã Angra e Douglas (Pedro); Luizinho, Peutrick e João Victor (Hallyson); Carlão (João Guilherme), Baré e MT (Tauan). Téc. Selmar Coutinho.

# Jogos da última rodada:

26/6/2022 (domingo) | 14h45

Búzios 3×2 Mageense

Barra Mansa 1×0 Campos

Ceres 1×7 Tigres do Brasil

Goytacaz 0x0 Bonsucesso

Barra da Tijuca 1×1 Carapebus

# Classificação (Série B2 | sub-20):

1º. Tigres do Brasil (19 pontos);

2º. Goytacaz (16 pontos / 13 de saldo);

3º. Barra Mansa (16 pontos / 6 de saldo);

4º. Bonsucesso (16 pontos / 5 de saldo);

5º. Campos (14 pontos / 8 de saldo);

6º. Búzios (14 pontos / 3 de saldo);

7º. Mageense (14 pontos / 2 de saldo);

8º. Barra da Tijuca (9 pontos);

9º. Carapebus (5 pontos);

10º. Ceres ( 0).

Barra Mansa 1×0 Campos – Foto: BMFC (divulgação)

Por Diogo de oliveira Paula