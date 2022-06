Equipamentos culturais de Volta Redonda batem recorde de visitação

Nos últimos três meses, mais de 4,5 mil pessoas entraram em contato com o mundo das artes, da história e da leitura

Os equipamentos culturais de Volta Redonda receberam nos últimos três meses mais de 4.500 pessoas, a maioria dos visitantes é formado por estudantes de todas as idades da rede municipal, estadual e particular do município. As visitas fazem parte do “Tour Cultural” da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que promove acesso ao mundo das artes, da história e da leitura, através de visitas guiadas aos equipamentos culturais da Vila Santa Cecília.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), participantes dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) também integram o rol de visitas.

“O Tour Cultural” funciona da seguinte maneira, os visitantes são recepcionados por um funcionário da SMC no Memorial Getúlio Vargas e recebem explicação sobre as obras de arte do local. Em seguida conhecem a Biblioteca Municipal Raul de Leoni, numa ação de incentivo à leitura e visitam a Galeria de Arte, no 2º andar do centro cultural.

O grupo também passa pelo Memorial Zumbi dos Palmares. Na galeria de artes do espaço, conhece o acervo da exposição permanente, composta por doações de artistas que se dedicam à cultura afro-brasileira, e na arena escutam sobre a história do memorial.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, explicou que o “Tour Cultural” tem duração de cerca de uma hora, a proposta da Secretaria é descentralizar a arte ocupando os espaços públicos para que todos tenham acesso à cultura.

“O “Tour Cultural” proporciona conhecer os equipamentos de cultura e mais do que isso saber sobre os detalhes: história, produção, funcionalidade. Essa iniciativa acaba despertando o interesse das pessoas após esse primeiro contato com o mundo das artes”, disse.

Como participar?

As escolas e grupos interessados no “Tour Cultural” podem agendar a visita através do WhatsApp da Secretaria Municipal de Cultura (SMC): (24) 99838-7877. De segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Fotos: Divulgação/PMVR