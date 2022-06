Fluminense domina Botafogo e vence com golaço de Manoel no Brasileirão

Líder Palmeiras empata com Avaí em 2 a 2 em Florianópolis

Absoluto do início ao fim, o Fluminense derrotou o Botafogo por 1 a 0, na tarde deste domingo (26), no Estádio Nilton Santos, com um golaço do zagueiro Manoel. Com o resultado na 14ª rodada da Série A, o Tricolor chegou aos 21 pontos e entrou no G6 do Campeonato Brasileiro. Já o Glorioso ficou com 18 pontos, e ocupa a 10ª posição na tabela.

O Fluminense tomou conta desde o apito inicial do árbitro Anderson Daronco. Com muita posse de bola e intensa troca de passes, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz chegava com facilidade na área adversária, mas encontrava muita dificuldade em finalizar.

O Botafogo até assustou nos primeiros minutos e conseguiu acertar contra-ataques, como o puxado por Matheus Nascimento, aos 14 minutos. Só que o Alvinegro, aos poucos, foi recuando cada vez mais até que o confronto virou um jogo de ataque contra defesa.

A melhor opção do Fluminense em campo era a construção de jogadas iniciada por John Arias e finalizada por Cano, mas o argentino não estava em uma tarde inspirada. Durante todo o primeiro tempo, o Tricolor esbarrou na defesa, principalmente pelas boas atuações dos argentinos Joel Carli e Cuesta. A melhor oportunidade surgiu aos 43 minutos. Samuel Xavier tocou para Arias, que arriscou de perna direita. A bola desviou em Cuesta e encobriu Gatito Fernandez, passando muito perto da trave direita.