Motociclista morre ao colidir contra carro em Valença

O condutor de uma motocicleta morreu ao colidir contra um veículo Corsa Sedan, no início da noite deste domingo, dia 26, na Avenida do Contorno, (Próximo a Pousada Dona Odete), em Valença.

As demais vítimas, um garupa da moto e dois no carro, foram socorridas por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), e levadas para o Hospital Escola.

Um perito da Polícia Civil foi acionado e o corpo será liberado e removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A ocorrência foi encaminhada para a 91ª Delegacia de Polícia, de Valença. Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, (BPRv), estão no local. Fotos: Sandro Barra