Polícia Militar acaba com festa clandestina, em Barra Mansa

Policiais militares acabaram com uma festa do tráfico que era realizada na noite de sábado em um sítio da Rua Projetada, no bairro São Domingos, em Barra Mansa.

Os agentes depararam com várias fotos compartilhadas nas redes sociais de jovens portando arma de fogo. Os policiais foram até o local e fizeram um cerco. Com um adolescente, de 17 anos, foram apreendidos 24 frascos de cheirinho da loló, uma pistola calibre 9mm, 13 munições do mesmo calibre e uma réplica de pistola.

Um jovem de 18 anos, que nas imagens aparece ostentando a pistola apreendida, foi preso em flagrante. Ele vai responder por posse ilegal de arma, tráfico e associação para o tráfico de drogas. O menor vai responder por fato análogo ao tráfico de drogas.

O responsável pelo sítio também foi conduzido à delegacia de Barra Mansa. Ele foi ouvido e liberado. (Foto: Polícia Militar)