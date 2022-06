Policiais militares receberam informações sobre suspeitos, de 24 e 20 anos, que estariam um Fiat Uno Way de cor verde, com placa de Duque de Caxias (RJ), na RJ-145, no bairro Canteiro, em Valença (RJ).

O veículo foi abordado com dois ocupantes. Após revista no interior do veículo os agentes apreenderam três “aranhas” com 80 sacolés amarrados em cada uma, no total de 240. Foram apreendidos também o veículo e R$1.040,00.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Valença. Os suspeitos permaneceram presos.