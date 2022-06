Thiago Valério faz lançamento de pré-candidatura em Barra Mansa

Participação popular é foco de lançamento de pré-candidatura a deputado estadual de Thiago Valério

Um evento sem cerimônia e de proximidade. Foi assim que aconteceu na manhã deste sábado, dia 25 de junho, o lançamento da pré-candidatura a deputado estadual de Thiago Valério (PDT). O evento foi realizado no teatro do Colégio Verbo Divino, Centro de Barra Mansa, e contou com as presenças do deputado federal Chico D’Angelo; do coordenador regional do partido, o ex-prefeito de Piraí, Luiz Antônio; e do prefeito em exercício de Niterói, Bagueira, representando o pré-candidato a governador, Rodrigo Neves.

Thiago entrou no palco do teatro ao lado de sua esposa Janaína e seus dois filhos, Theo e Gael. Disse que a base familiar e a participação das pessoas são os pilares da sua pré-candidatura, por isso a informalidade do evento. Após uma oração com os presentes, Thiago interagiu com as pessoas, deixando claro que o momento era de um bate papo entre amigos. Explicou que a escolha do Colégio Verbo Divino se deu porque foi o lugar onde começou a dar aula. Foi eleito vereador em 2016 atuando como professor da instituição. Em 2020 ficou em segundo lugar na disputa pela prefeitura, com cerca de 15 mil votos. Essa foi a primeira vez que a escola aceita abrigar um evento político.

“Somente a educação e cultura de qualidade mudarão o país. Para terem uma ideia. O investimento por aluno na educação pública é de R$ 833. Na educação privada é R$ 860. Praticamente os mesmos valores são empregados e como as realidades são diferentes. É preciso entender que algo está errado porque o dinheiro público não é usado como deveria. Precisamos oferecer políticas de qualidade e lutar por essa transparência”, disse, apontando que tem como pilares de pré-campanha a educação, o desenvolvimento econômico, mobilidade e transparência, além de trabalhar fortemente com a juventude. O PDT de Barra Mansa, na qual Thiago Valério é também presidente, está fazendo uma grande movimentação com jovens da cidade formando o PDT Jovem para debater políticas públicas.

O presidente nacional do partido, Carlos Lupi, ressaltou em vídeo a importância da pré-candidatura de Thiago para o partido, mencionando sua juventude, ideologia e compromisso popular. “PDT quer te ver na Alerj representando com dignidade Barra Mansa e toda a região que tanto precisa da sua competência, honestidade e capacidade”, afirma.

Thiago Valério chamou alguns presentes para subirem ao palco. Chico D’Angelo, deputado federal, foi um deles. Lembrou que está em seu quarto mandato, é um pré-candidato à reeleição, e que nesses anos aprendeu a separar o joio do trigo na política. “Thiago é essa pessoa que vejo como trigo. Pela sua trajetória terá uma eleição de sucesso”, apontou.

O ex-prefeito de Piraí, coordenador regional do PDT, falou da expectativa do partido em eleger um bom número de deputados e acredita que Thiago pode ser o representante de Barra Mansa.

O prefeito em exercício de Niterói, Bagueira, ressaltou o que Rodrigo Neves fez em Niterói, pedindo aos presentes que procurem conhecer a história do pré-candidato. “Temos certeza que com as pessoas conhecendo o Rodrigo conseguiremos levar a boa política para todo o estado. E, para isso precisamos de deputados ao nosso lado. E vocês têm esse exemplo de boa política em Barra Mansa. Cabe aos presentes repassarem essas ideias”, ressaltou.