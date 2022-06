Volta Redonda abre inscrições para oficinas de informática nos Cras

Candidatos podem se inscrever a partir de 1º de julho nos centros de Referência da Assistência Social

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Ação Comunitária (Smac), abre a partir do próximo dia 1º de julho, inscrições para as Oficinas de Informática, do Programa de Inclusão Digital, que acontecem nas salas dos Telecentros, presentes nos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social). Os cursos são destinados a pessoas com idade a partir de 12 anos e as inscrições podem ser feitas nos 29 CRAS que possuem Telecentro. As vagas são limitadas.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da Smac, Rosane Marques, a Branca, conta que em todas as turmas, os instrutores ensinam conhecimentos básicos para usar o computador e que a partir deste segundo semestre, serão lecionados módulos extras.

“A novidade é que em cada Cras haverá um módulo extra, que vão envolver conhecimentos sobre ferramentas para uso do celular; manutenção básica de computadores; como acessar a internet; além de Inglês básico e desenvolvimento pessoal e currículos. Estamos aprimorando cada vez mais as oficinas para capacitar melhor os usuários dos serviços dos Cras”, explicou Branca.

Para se inscrever, basta o candidato ir a uma unidade dos seguintes Cras: Água Limpa, Açude, Aero Clube, Belo Horizonte, Caieiras, Dom Bosco, Ilha Parque, Jardim Ponte Alta, Mariana Torres, Monte Castelo, Nova Primavera, Padre Josimo, Rústico, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, São Carlos, São Cristóvão, São Luiz, São Sebastião, Siderlândia, Siderópolis, Três Poços, Verde Vale, Vila Americana, Vila Brasília, Vila Rica, Voldac, Volta Grande.

As aulas, que têm 1h30 de duração, começam no dia 18 de julho. As vagas são limitadas e abertas à comunidade, com prioridade para as pessoas que são acompanhadas pelos Cras.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, afirmou que com a ampliação do número de Cras na cidade, mais pessoas estão sendo beneficiadas com os serviços, incluindo as oficinas de informática, que tem o objetivo de oferecer e aprimorar a inclusão digital, principalmente para qualificar pessoas para a inserção no mercado de trabalho.

“Queremos ampliar as chances de as pessoas entrarem ou até mesmo retornarem ao mercado de trabalho. A informática é um conhecimento básico nos dias atuais para a maioria das vagas oferecidas e estamos investindo nessa capacitação para beneficiar que mais precisa. Esse é o nosso papel”, ressaltou a secretária.

Com o apoio do Governo do Estado, o Programa de Inclusão Digital da Prefeitura de Volta Redonda já formou mais de 1,5 mil alunos, entre jovens, adultos e idosos. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.