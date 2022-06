Volta Redonda é goleado pelo Aparecidense, em casa por 3 x 0

Volta Redonda foi goleado pelo Aparecidense por 3 a 0 na noite deste domingo, dia 26, no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 12° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Lucas Gazal, Alex Henrique e Felipe Menezes. Com o resultado, o Aparecidense dorme na 9° colocação, a um ponto do G8.

O próximo compromisso pela Série C será diante do Confiança-SE, sábado, dia 2, às 18 horas, no Estádio Bastião.

Já pelo Campeonato Carioca A2, o Volta Redonda enfrenta o Macaé, quarta-feira, dia 29, às 19 horas, no estádio Raulino de Oliveira.

Foto: André Moreira – Volta Redonda FC