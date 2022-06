Um motociclista ficou ferido ao se envolver em um acidente com um veículo de passeio na noite desta segunda-feira, no cruzamento das ruas Geraldo Di Biase e Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O acidente ocorreu nas proximidades do Hospital Nelson Gonçalves (antigo Cais do Aterrado). A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.