Morre o advogado José Valente Pereira

Morreu na tarde de domingo, o advogado, Dr. José Valente Pereira, de 79 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia. A causa morte não foi divulgada. O corpo está sendo velado no Cemitério Municipal de Barra Mansa e o sepultamento será nesta segunda-feira às 16 horas, no Cemitério Parque São Francisco, no bairro São Francisco, em Barra Mansa.

José Valente foi deputado Estadual, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense, ex-coordenador do Procon de Barra Mansa na gestão do prefeito Roosevelt Brasil e foi presidente do PSB, no município.

A OAB (Ordem dos Advogados de Barra Mansa) emitiu uma nota de pesar pelo afastamento de José Valente.