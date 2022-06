PRF flagra mercadoria “pirata” em ônibus na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na noite de domingo, por volta das 23 horas, várias mercadorias “piratas”, em um ônibus da Viação 1001, linha São Paulo x Rio de Janeiro, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante averiguação no bagageiro do veículo foram encontrados diversos casacos em pacotes que foram despachados como mercadoria, não havendo passageiro responsável.

Os agentes constaram que se tratavam de mercadorias “piratas” (falsificadas) de marcas famosas comoTommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, Nike, dentre outras.

As mercadorias foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Piraí.