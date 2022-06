A manhã desta segunda-feira (27/6) foi de avaliações para atletas que desejam ingressar na equipe profissional do Barra Mansa Futebol Clube. As atividades ocorreram no Estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio, e cerca de 33 candidatos participaram do primeiro dia de testes promovidos pela comissão técnica do clube.

As avaliações retornam amanhã, a partir das 10h, e serão concluídas na quarta-feira (29/6). Os interessados deverão chegar com uma hora de antecedência, portando identidade e atestados médico e, ainda, com camisa branca, calção e meiões azuis e caneleiras, não podendo estar com uniforme de outro clube. Além disso, a taxa de inscrição é de R$40,00.

Essa é a primeira etapa de avaliações, haja vista que uma outra será promovida posteriormente visando atletas indicados pela comissão técnica.

Para a temporada 2022, o Barra Mansa terá o desafio de disputar o Campeonato Carioca (Série B2), competição que deverá ter início a partir da segunda metade de setembro. Já o início da preparação para o estadual está programada para o mês de julho. Avaliações para o elenco profissional do Barra Mansa – Foto: BMFC (divulgação)

Por Diogo de Oliveira Paula