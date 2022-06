Aposentados e pensionistas poderão pedir benefício a partir do dia 1º de julho e contarão com auxílio dos Cras e da Subprefeitura do Retiro

Os aposentados e pensionistas de Volta Redonda podem solicitar exclusivamente pela internet, a partir do próximo dia 1º de julho, o desconto de até 50% no pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023. O pedido de forma online pode ser feito até o dia 31 de agosto através do site voltaredonda.rj.gov.br/isenção-iptu.

A diretora do Departamento de Impostos Imobiliários da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Gabriela Cerqueira, explicou que o atendimento online foi antecipado para julho para evitar aglomeração, reduzindo o fluxo de pessoas quando o período de atendimento presencial for aberto.

“Neste momento o atendimento será feito somente pela internet e para ajudar quem tiver dificuldades de acesso, o pedido de desconto poderá ser feito em um dos Cras (Centros de Referência da Assistência Social) ou na Subprefeitura do Retiro, onde as equipes estão capacitadas para dar entrada na solicitação do contribuinte”, explicou Gabriela, lembrando que o atendimento presencial só acontecerá a partir de 1º de setembro, na sede do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda).

Para solicitar a isenção de até 50% de desconto, é preciso preencher alguns requisitos: ser aposentado ou pensionista por morte (anexar certidão de casamento ou de óbito); ter renda de até 10 salários mínimos nacionais; ser proprietário ou possuidor do imóvel; residir no imóvel (casa ou apartamento) que deseja solicitar o desconto; não possuir débitos em aberto com a prefeitura, inclusive o IPTU 2022 precisa estar quitado completamente no dia da solicitação do desconto.

A Subprefeitura fica na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, Retiro. Outras informações e orientações podem ser obtidas pelo telefone 156 – Central Única de Atendimento (CAU).