Documento comprova boas práticas de governança e compliance

O Volta Redonda FC segue mostrando seu compromisso com as boas práticas de gestão. O clube atendeu as severas exigências da Lei Pelé sobre governança e transparência e recebeu o Certificado de Transparência do Ministério da Cidadania.

O presidente do Esquadrão de Aço Flávio Horta explicou que, para conseguir a certificação, foi preciso enfrentar uma minuciosa análise de documentos de diversos setores do Governo Federal.

– É mais um grande reconhecimento que o clube tem, mostrando que prezamos pela transparência. Além do fato do certificado permitir ao clube usufruir de verbas públicas, como por exemplo, de leis de incentivo e emendas parlamentares para esporte de alto rendimento – explicou.

O mandatário tricolor ainda destacou as ações que possibilitaram ao clube receber o certificado, como as publicações de todas as movimentações financeiras no site oficial, além de acessibilidade e interação com seus seguidores, dentre outras coisas.

– Com a certificação, entramos em um seleto rol de cerca de 300 entidades no país, entre associações, clubes, fundações e ONGs, com a chancela do Ministério da Cidadania sobre boas práticas de governança, compliance e transparência – afirmou Horta.