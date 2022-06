A empresária, Dinah Ottoni Barbosa Maia, de 55 anos, toma posse nesta quinta-feira, às 19h30min, no Rotary Clube, como presidente (a) da entidade no período de 2022/2023, substituindo o atual presidente Bruno Volpe Maciel. A sede do Rotary funciona na Rua Rotary Club, 54, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

O Rotary Clube de Barra Mansa Alvorada é um clube de serviço. Completou 28 anos e atualmente tem alguns projetos de muito interesse para a população da cidade.

O Club está cada vez mais atualizado e presente nas mídias sociais, mas mantém a tradição de prestar serviços de relevância principalmente nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e inclusão.

O Rotary é um club atento às necessidades urgentes da população, mas sua missão é fazer ações e projetos que buscam transformar a realidade. Atualmente o Club está executando os seguintes projetos:

Horta Caseira (saúde),

Escolinha de Futebol Tupy F.C. em parceria com Rotary Clube Barra Mansa Alvorada (educação),

Papa-pilhas (meio ambiente)

Descarte Solidário (meio ambiente)

Jovens Negros de Sucesso (inclusão)

Quem tiver interesse em conhecer melhor o trabalho do Rotary pode fazer isto através das redes sociais. Nas páginas do Rotary qualquer pessoa pode, além de conhecer, ajudar o club no desenvolvimento dos projetos e saber como fazer para se associar.

https://www.facebook.com/RotaryClubedeBarraMansaAlvorada

https://www.instagram.com/rotaryclubbarramansaalvorada/