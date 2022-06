Foragido da Justiça é preso com drogas em Três Rios

Um jovem, de 19 anos, que estava foragido da Justiça por homicídio, foi preso na manhã desta terça-feira, dia 28, no bairro Purys, em Três Rios (RJ).

O suspeito estava sendo procurado desde setembro do ano passado. Ele é acusado de ter assassinado um homem a tiros no bairro Jardim Glória.

Policiais militares receberam informações sobre o suspeito. Durante abordagem, foram encontrados drogas com ele. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O jovem foi levado junto com o material apreendido para a delegacia de Três Rios. Ele está à disposição da Justiça.